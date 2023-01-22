Не має стратегічного значення, проте важливий: чому ЗСУ борються за Бахмут

Українська оборона Бахмуту є стратегічно правильною спробою, незважаючи на її втрати для України.

Україна заплатила б значну ціну за те, щоб дозволити російським військам легко взяти Бахмут, пишуть аналітики ISW.

Сам Бахмут не має оперативного чи стратегічного значення, але якби російські війська зайняли його відносно швидко й дешево, вони могли б сподіватися розширити операції таким чином, що змусило б Україну поспішно будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості.

Російські сили займають понад 100 000 квадратних кілометрів території України, включаючи численні українські міста, і спричиняють звірства проти українських мирних жителів на окупованих територіях.

Російські війська скеровують живу силу та техніку в цей район із травня 2022 року й досі не досягли жодних значущих успіхів, які серйозно загрожують українській обороні цього району.

ISW продовжує переглядати свою оцінку того, що російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, але продовжує оцінювати, що українські сили фактично стискають російські війська, обладнання та загальну оперативну концентрацію на Бахмуті, таким чином перешкоджаючи можливості Росії продовжувати наступ в інших частинах театру дій.