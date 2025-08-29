“Не хотіли задіти чиїсь почуття”: YakTak вибачився через концерт після масованого обстрілу Києва

28 серпня у Софіївській Борщагівці відбувся благодійний концерт. Захід пройшов у четвер, коли російська атака по Києву забрала життя 23 людей.

Артист YakTak Ярослав Карпук пояснив, чому не відмовився від проведення заходу.

За словами Карпука, метою його виступу був збір допомоги для поранених захисників: це був безплатний концерт для всіх охочих, аби залучити якомога більше донатів.

“Ми не скасували свою участь, оскільки виступ проводився з метою зборів на військовий госпіталь, де перебувають поранені Герої. Метою збору було 200 тисяч гривень. На даний момент вдалося зібрати 504 тисячі гривень. Ми в жодному разі не хотіли задіти чиїсь почуття, ми щиро просимо вибачення у всіх”, — йдеться в повідомленні.

Співак підкреслив, що концерт, який мав відбутися й сьогодні, 29 серпня, було скасовано ще напередодні через День жалоби.