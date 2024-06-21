Суспільство

НБУ заборонив використовувати кредитні кошти на азартні ігри
21 Червня 2024 13:22
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З 22 червня 2024 року НБУ заборонив використання кредитних коштів на азартні ігри. 

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Згідно з повідомленням, це дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування. 

У НБУ додали, що зміни внесені постановою правління НБУ від 21 червня 2024 року № 72, що набирає чинності з 22 червня 2024 року.


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