НБУ заборонив використовувати кредитні кошти на азартні ігри

З 22 червня 2024 року НБУ заборонив використання кредитних коштів на азартні ігри.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Згідно з повідомленням, це дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.

У НБУ додали, що зміни внесені постановою правління НБУ від 21 червня 2024 року № 72, що набирає чинності з 22 червня 2024 року.