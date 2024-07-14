NBS News: Теорії змови про стрілянину на мітингу Трампа активно поширюються в мережі

Теорії змови, неправдиві заяви і бездоказові твердження підірвали інтернет у суботу після замаху на Дональда Трампа під час передвиборчого мітингу в Пенсільванії, пише NBS News.

Дикі теорії про напад, починаючи від припущень про те, хто був стрільцем, і закінчуючи твердженнями про те, чи був інцидент спланований, швидко набрали мільйони переглядів у соціальних мережах.

В умовах відсутності подробиць про те, що сталося насправді, теоретики змови, політичні оператори та опортуністи в соціальних мережах скористалися відкритим полем, вивалюючи неперевірені або непідтверджені заяви на технологічні платформи, які здебільшого відійшли від модерації повідомлень про великі політичні події.

На сайті X теорії змови та неправдива інформація про інцидент набули широкого розповсюдження вже за кілька хвилин після того, як він стався.

Коли відео інциденту розлетілося платформою, швидко набравши мільйони переглядів, слово “інсценування” стало другою за популярністю темою одразу після “Трампа”: понад 228 000 дописів на платформі використовували це слово. Усього за годину численні пости на X, які стверджують, що стрілянина, вочевидь, була інсценуванням, були переглянуті кілька мільйонів разів. Твердження про те, що стрілянина була інсценуванням, не мають під собою жодних доказів – Трамп був помітно поранений, один глядач загинув, а інший отримав поранення.

Дописи в Instagram і Threads Мети повторювали ці настрої, але з набагато меншою аудиторією.

Тема “Антифа” також стала однією з найпопулярніших на X після того, як у соціальних мережах з’явилися дописи, в яких, схоже, неправильно назвали стрільця, винного в суботній стрілянині.

У повідомленнях звинувачувався “видатний активіст Антифа” Марко Віолі.

Спортивного журналіста з Італії помилково звинуватили в замаху на Трампа / Скриншот

У повідомленнях в X, Telegram та інших нішевих інтернет-просторах користувачі стверджували, що фальшиве підтвердження особи було отримано від поліцейського управління Батлера. У повідомленнях наводили фотографію чоловіка в сонцезахисних окулярах і чорній шапці, стверджували, що це скріншот із відео, викладеного на YouTube перед нападом, у якому чоловік стверджував, що “правосуддя настає”. Усе це було брехнею.

Постами поділилися перевірені акаунти на X. Один із популярних перевірених акаунтів, Wall Street Silver, який відомий поширенням дезінформації, розмістив це твердження для 1,3 мільйона підписників, а потім видалив його без пояснення причин. Російські пропагандистські акаунти, канали MAGA і Proud Boy у Telegram також поширили це твердження.

Насправді людина в цих повідомленнях – Марко Віолі, італійський ютубер, який веде влоги про футбол. Неправда, мабуть, почалася з жарту, вперше опублікованого на X з акаунта @Moussolinho, який помилково вказав Віолі як стрільця. У повідомленні була фотографія Віолі, взята з акаунта іншого користувача, який часто викладав відео з Віолі.

Цей користувач, оскільки його сторінка була заповнена відео з Віолі, змусив людей завалити його акаунт звинуваченнями в тому, що він намагався вбити Трампа. Цей користувач зробив свій акаунт закритим після того, як люди стали публічно називати його стрільцем. “Це абсурд”, – сказав користувач через DM, відмовившись назвати своє справжнє ім’я. “У мене була фотографія Марко і кілька відео на моєму акаунті, тому люди почали думати, що я і є цей Марко Віолі. Але це були фейкові повідомлення”.

Віолі написав на своєму акаунті в Instagram, що новина була фальшивою: “Я РІЗКО ЗАПРЕЧУЮ СВОЮ ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЦІЄЇ СИТУАЦІЇ. Я ПРОКИНУВСЯ СЕРЕД НОЧІ (2 ГОДИНИ РАНКУ В ІТАЛІЇ, ЯКЩО БУТИ ТОЧНИМ) ВІД БЕЗЛІЧІ ПОВІДОМЛЕНЬ, ЯКІ Я ОТРИМАВ В INSTAGRAM І НА X. Я В ІТАЛІЇ, Я В РИМІ, І Я ПОНЯТТЯ НЕ МАВ, ЩО СТАЛОСЯ”.

Відомий теоретик змов Алекс Джонс після інциденту вів на X пряму трансляцію для аудиторії в сотні тисяч людей. У серії постів, які в суботу переглянули мільйони разів, Джонс звинуватив “глибинну державу”.

Аналогічним чином, акаунти на X із сотнями тисяч підписників, відомі тим, що діляться контентом теорії змови QAnon, набрали мільйони переглядів, називаючи імена високопоставлених демократів і республіканців, які, на їхню думку, “можливо, змовилися” із ЦРУ, щоб інцидент відбувся. Жодних доказів, що підтверджують ці твердження, немає.