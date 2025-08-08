        Техно

        Наземний дрон “Кіся” врятував пораненого бійця 118-ї бригади (відео)

        Федір Олексієв
        8 Серпня 2025 08:01
        читать на русском →

        Оператор 118-ї окремої механізованої бригади за допомогою наземного дрона евакуював пораненого бійця.

        У бригаді оприлюднили відео, де видно, як безпілотна наземна машина вивозить військового.

        Реклама

        Дрон координувався з повітря — розвідник передавав зображення з висоти, що допомогло точно спрямувати наземну техніку.

        У підрозділі розповіли, що цей дрон отримав назву “Кіся”. Він має великі габарити та використовується не лише для евакуації поранених, а й для доставки боєприпасів і вантажів на передову.

        Військові наголошують, що такі розробки суттєво підвищують шанси на виживання поранених і покращують логістику.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини