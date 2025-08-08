Наземний дрон “Кіся” врятував пораненого бійця 118-ї бригади (відео)

Оператор 118-ї окремої механізованої бригади за допомогою наземного дрона евакуював пораненого бійця.

У бригаді оприлюднили відео, де видно, як безпілотна наземна машина вивозить військового.

Дрон координувався з повітря — розвідник передавав зображення з висоти, що допомогло точно спрямувати наземну техніку.

У підрозділі розповіли, що цей дрон отримав назву “Кіся”. Він має великі габарити та використовується не лише для евакуації поранених, а й для доставки боєприпасів і вантажів на передову.

Військові наголошують, що такі розробки суттєво підвищують шанси на виживання поранених і покращують логістику.