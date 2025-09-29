Наїзд двох авто: у Львові на смерть збили жінку на пішохідній смузі

У Львові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 72-річна жінка. Про це повідомила поліція Львівської області.
Трагедія сталася 28 вересня близько 18:20 на вулиці Сяйво. За попередніми даними, 66-річний львів’янин за кермом автомобіля Volkswagen T4 здійснив наїзд на пішохода. Від удару жінку відкинуло на зустрічну смугу, де на неї наїхав ще один автомобіль — Volkswagen Passat під керуванням 34-річного мешканця Львова.
Від отриманих травм жінка загинула на місці події.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.