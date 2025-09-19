Навроцький може зустрітись із Зеленським на полях Генасамблеї ООН

Президент Польщі Кароль Навроцький з 21 по 24 вересня перебуватиме у США, де візьме участь у загальних дебатах 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. У цей час у залі Генасамблеї також буде президент України Володимир Зеленський.

Про деталі візиту повідомив міністр при президенті Марцін Пшидач, передає RMF24. За його словами, Навроцький планує зосередитися на темі безпеки та презентувати польське бачення міжнародних відносин і світового порядку.

Під час візиту можливе друге за останній час особисте спілкування президента Польщі з президентом США Дональдом Трампом. Перша їхня зустріч відбулася 3 вересня у Вашингтоні.

Відповідаючи на питання щодо можливої зустрічі Навроцького із Зеленським, Пшидач зазначив, що зал Генасамблеї невеликий, тому контакти між політиками «є очевидними».

“Безумовно, принаймні короткий обмін думками та поглядами з президентом України там може відбутися”, — сказав він.

Зеленський ще не бачився з Навроцьким після того, як той офіційно став президентом Польщі після 10-річної каденції Анджея Дуди. Але лідери обмінювалися повідомленнями та дзвінками.