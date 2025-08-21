Наводив російські ракети на навчальні полігони ЗСУ: завершено розслідування справи військового-зрадника

Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо військовослужбовця, який передавав російським силам дані про навчальні полігони у кількох областях, зокрема на Черкащині. Внаслідок ракетних ударів загинув один військовий, ще семеро дістали поранення.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, з листопада 2024 по травень 2025 року зловмисник збирав інформацію та підтримував зв’язок через месенджер із колишнім бойовиком так званої “ДНР”, який нині служить у збройних силах РФ. Він надсилав повідомлення з роз’ясненням координат військового полігону та кількості військовослужбовців, які на ньому перебувають.

“Зрадник підтримував політику країни-агресора та добровільно погодився на співпрацю з ворожими спецслужбами. У ході слідчих дій встановлено, що фігурант передав ворогу координати військових об’єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях”, — розповіли в ДБР.

Унаслідок скоординованих ракетних ударів агресорів загинув один військовослужбовець та ще сім зазнали травм різного ступеня тяжкості. Матеріальні збитки держави становлять на суму понад 1,5 мільйона гривень.

Військовослужбовець обвинувачується у державній зраді — ч. 2 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.