Кримінал

Наводили російські ракети на Київщину, Харківщину та Львівщину: СБУ затримала групу агентів РФ
26 Лютого 2025 11:06
читать на русском →
Затриманий за підозрою в роботі на ФСБ / Фото: СБУ
Затриманий за підозрою в роботі на ФСБ / Фото: СБУ

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка за завданням Росії шпигувала у Київській, Харківській та Львівській областях. Зловмисники коригували ракетні атаки росіян по локаціях Сил оборони.

Про це повідомили в СБУ.

За результатами спецоперації затримано трьох російських агентів, які готували координати для вогневого ураження українських об’єктів. Пріоритетними цілями ворога були військові аеродроми, запасні командні пункти та навчальні центри українських захисників, а також заводи з ремонту бронетехніки та БпЛА.

Для виконання ворожого завдання ФСБ дистанційно завербувала місцевих безробітних віком 23, 34 та 40 років, які шукали “швидкі заробітки” на Телеграм-каналах. Усі вони були розосереджені по трьох регіонах України, але мали спільного російського куратора – кадрового співробітника управління ФСБ по Чорноморському флоту РФ. Його дані вже встановили кіберфахівці СБУ.

“Одного з агентів російський спецслужбіст “відрядив” до Львова. Для збору розвідданих зрадник влаштувався експедитором до місцевої будівельної фірми, яка виконувала підряди для військових частин. Інший фігурант, житель Київщини, їздив по регіону, де намагався виявити основні та оперативні аеродроми з бойовою авіацією ЗСУ”, – розповіли в СБУ.

Ще один зрадник – житель Харкова, який відстежував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони у прифронтовому місті. Також він розпитував у своїх знайомих про місцеві підприємства, що відновлюють бойові характеристики української військової техніки.

Служба безпеки викрила всіх трьох агентів та затримала їх «на гарячому», під час проведення дорозвідки поблизу потенційних цілей. У затриманих вилучено мобільні телефони з анонімними чатами у месенджері, які вони використовували для контактів з ФСБ.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримані агенти ФСБ / Фото: СБУ

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Лютого 2025 11:06

Наводили російські ракети на Київщину, Харківщину та Львівщину: СБУ затримала групу агентів РФ
26 Лютого 2025 09:54

На Дніпропетровщині військові РФ атакував енергетичний обʼєкт
26 Лютого 2025 09:23

На Донеччині ЗСУ атакували промисловий комплекс та знищили взвод окупантів (відео)
26 Лютого 2025 09:12

Росіяни атакували Україну 177 дронами: 110 БпЛА збито, є влучання в чотирьох областях
26 Лютого 2025 08:56

Окупанти активно намагаються просунутися на Покровському напрямку: ЗСУ відбили 25 штурмів за добу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
усі думки