Наводили російські ракети на Київщину, Харківщину та Львівщину: СБУ затримала групу агентів РФ

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка за завданням Росії шпигувала у Київській, Харківській та Львівській областях. Зловмисники коригували ракетні атаки росіян по локаціях Сил оборони.

Про це повідомили в СБУ.

За результатами спецоперації затримано трьох російських агентів, які готували координати для вогневого ураження українських об’єктів. Пріоритетними цілями ворога були військові аеродроми, запасні командні пункти та навчальні центри українських захисників, а також заводи з ремонту бронетехніки та БпЛА.

Для виконання ворожого завдання ФСБ дистанційно завербувала місцевих безробітних віком 23, 34 та 40 років, які шукали “швидкі заробітки” на Телеграм-каналах. Усі вони були розосереджені по трьох регіонах України, але мали спільного російського куратора – кадрового співробітника управління ФСБ по Чорноморському флоту РФ. Його дані вже встановили кіберфахівці СБУ.

“Одного з агентів російський спецслужбіст “відрядив” до Львова. Для збору розвідданих зрадник влаштувався експедитором до місцевої будівельної фірми, яка виконувала підряди для військових частин. Інший фігурант, житель Київщини, їздив по регіону, де намагався виявити основні та оперативні аеродроми з бойовою авіацією ЗСУ”, – розповіли в СБУ.

Ще один зрадник – житель Харкова, який відстежував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони у прифронтовому місті. Також він розпитував у своїх знайомих про місцеві підприємства, що відновлюють бойові характеристики української військової техніки.

Служба безпеки викрила всіх трьох агентів та затримала їх «на гарячому», під час проведення дорозвідки поблизу потенційних цілей. У затриманих вилучено мобільні телефони з анонімними чатами у месенджері, які вони використовували для контактів з ФСБ.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.