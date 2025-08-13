Навколо резиденції Путіна на Валдаї розгорнули 12 позицій ППО

Навколо резиденції Володимира Путіна на Валдаї розміщено 12 позицій протиповітряної оборони.

Про це повідомляє російська служба “Радіо Свобода” з посиланням на аналіз нових супутникових знімків.

Більшість із них становлять зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1”, встановлені на спеціальних вежах. Також зафіксовано одну позицію далекобійних зенітних систем С-400.

За даними видання, 12 позицій ППО, які охороняють цю резиденцію Путіна – це приблизно в п’ять разів менше, ніж кількість систем, виявлених у Москві та Московській області з 2022 року, після того як Росія почала повномасштабну війну проти України.

Журналісти також створили інтерактивну карту, на якій позначили місцерозташування позицій ППО довкола резиденції.