        Навколо резиденції Путіна на Валдаї розгорнули 12 позицій ППО

        Федір Олексієв
        13 Серпня 2025 15:01
        Вежа з ЗРГК "Панцирь-С1" біля резиденції Путіна на Валдаї / "Радіо Свобода"
        Навколо резиденції Володимира Путіна на Валдаї розміщено 12 позицій протиповітряної оборони.

        Про це повідомляє російська служба “Радіо Свобода” з посиланням на аналіз нових супутникових знімків.

        Більшість із них становлять зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1”, встановлені на спеціальних вежах. Також зафіксовано одну позицію далекобійних зенітних систем С-400.

        За даними видання, 12 позицій ППО, які охороняють цю резиденцію Путіна – це приблизно в п’ять разів менше, ніж кількість систем, виявлених у Москві та Московській області з 2022 року, після того як Росія почала повномасштабну війну проти України.

        Журналісти також створили інтерактивну карту, на якій позначили місцерозташування позицій ППО довкола резиденції.


