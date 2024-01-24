НАТО збільшує запаси зброї через загрозу з боку Росії – Міноборони

Країни НАТО чітко розуміють загрозу з боку Росії, тому відновлюють потужності своїх ВПК, аби збільшувати власні запаси зброї та одночасно допомагати Україні у війні з РФ.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

«Наші партнери цілком точно розуміють реальну загрозу з боку Росії. Тому вони поступово повертаються, так би мовити, обличчям до військово-промислового комплексу. Партнери НАТО одночасно переслідують дві цілі – збільшити власні запаси зброї та, звісно, допомогти Збройним силам України», – зазначив Кліменков.

Він нагадав, що НАТО підписало контракт на закупівлю 220 тисяч боєприпасів калібру 155 мм на суму 1,2 млрд доларів, а генсек НАТО Єнс Столенберг нещодавно заявив, що союзники збільшили виробництво боєприпасів і для поповнення своїх запасів, і для забезпечення постачань Україні.

«Загалом після того, як у липні 2023 року лідери НАТО погодили план дій Альянсу щодо оборонного виробництва, НАТО замовило боєприпасів на загальну суму близько 10 млрд доларів. Це досить велика сума, і окрім вищезазначених боєприпасів, НАТО вирішило витрати ще 5,5 млрд доларів на тисячу ракет Patriot і 4 млрд доларів на снаряди для артилерії, протитанкові керовані ракети, танкові боєприпаси тощо. Також НАТО вирішило придбати 6 літаків-розвідників», – зазначив Кліменков, додавши, що такі контракти демонструють здатність трансатлантичної оборонної промисловості посилювати НАТО та підтримувати Україну.