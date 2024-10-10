Політика

НАТО у понеділок розпочне свої щорічні ядерні навчання Steadfast Noon
10 Жовтня 2024 16:43
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В понеділок, 14 жовтня, стартують щорічні ядерні навчання НАТО Steadfast Noon. 

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Reuters.

У навчаннях будуть задіяні винищувачі F-35A та бомбардувальники B-52 серед близько 60 літаків з 13 країн.

“У невизначеному світі життєво важливо, щоб ми випробовували нашу оборону і зміцнили нашу оборону, щоб наші противники знали, що НАТО готове і здатне реагувати на будь-яку загрозу”, – сказав Рютте після зустрічей з британським премʼєр-міністром Кіром Стармером і президентом України Володимиром Зеленським.

Навчання розпочнуться 14 жовтня й триватимуть близько двох тижнів.


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