Політика

НАТО розпочинає найбільші військові навчання з часів “холодної війни”

22 Січня 2024 11:55
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Найбільші з часів “холодної війни” військові навчання НАТО Steadfast Defender 2024 (“Непохитний захисник”) розпочинаються у понеділок, 22 січня. Навчання, які симулюватимуть конфлікт із “практично рівним противником”, триватимуть до кінця травня. Останні такі маневри НАТО відбулися у 1988 році.

Про це повідомляє DW.

Участь у навчаннях візьмуть усі країни НАТО і країна-кандидат Швеція. Маневри охоплять територію Європи від Норвегії до Румунії.

Сценарієм маневрів Steadfast Defender є напад Росії на територію союзників, який приводить у дію статтю п’яту договору НАТО про колективну оборону.

У Steadfast Defender-2024 планується задіяти близько 90 тисяч людей. У навчаннях також візьмуть участь понад 50 кораблів — від авіаносців до есмінців, понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників і щонайменше 1,1 тисячі бойових машин, включно зі 133 танками і 533 бойовими машинами піхоти.

Як заявив Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил Альянсу в Європі Крістофер Каволі, навчання мають продемонструвати, що НАТО може проводити та підтримувати складні операції на суші, морі, в повітрі, кіберпросторі та космосі “протягом кількох місяців, вздовж тисяч кілометрів, від Крайньої Півночі до Центральної та Східної Європи і в будь-яких умовах”.

Такий масштаб — це демонстрація нової готовності Альянсу, наголосив голова Військового комітету НАТО Роб Бавер.

“Це рекордна кількість військ, яку ми можемо задіяти і провести навчання в таких масштабах, по всьому Альянсу, через океан, від США до Європи”, — сказав Бавер.

У останніх подібних навчаннях НАТО 1988 року були задіяні понад 125 тисяч солдатів.

Найбільшими маневрами останніх десятиліть вважалися Trident Juncture (“Єдиний тризуб”). У них у 2018 році взяли участь понад 50 тисяч військовослужбовців.


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