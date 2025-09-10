НАТО не визнає нападом на Польщу вторгнення російських БпЛА

У НАТО не вважають нападом вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі у ніч на 10 вересня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела в Альянсі.

Попередні дані вказують на навмисне проникнення від шести до десяти російських дронів.

“Це був перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційно небезпечні об’єкти в повітряному просторі союзника”, – повідомило джерело.

Вказується, що системи протиповітряної оборони Patriot, розміщені в регіоні, засікли дрони за допомогою радарів, але не застосовувалися для ураження цілей. У знищенні ворожих БпЛА було задіяно польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS і літаки дозаправлення в повітрі, що перебувають під управлінням НАТО.

У першій офіційній реакції НАТО на вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі – також жодного слова про атаку.

“Численні безпілотники вночі увійшли до польського повітряного простору та були зустрінуті польськими та натівськими засобами протиповітряної оборони. Генеральний секретар НАТО підтримує зв’язок з польським керівництвом”, — йдеться в повідомленні.