        Суспільство

        НАТО не визнає нападом на Польщу вторгнення російських БпЛА

        Галина Шподарева
        10 Вересня 2025 11:43
        читать на русском →
        Штаб-квартира НАТО в Брюсселі / Фото: Depositphotos
        Штаб-квартира НАТО в Брюсселі / Фото: Depositphotos

        У НАТО не вважають нападом вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі у ніч на 10 вересня.

        Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела в Альянсі.

        Реклама
        Реклама

        Попередні дані вказують на навмисне проникнення від шести до десяти російських дронів.

        “Це був перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційно небезпечні об’єкти в повітряному просторі союзника”, – повідомило джерело.

        Вказується, що системи протиповітряної оборони Patriot, розміщені в регіоні, засікли дрони за допомогою радарів, але не застосовувалися для ураження цілей. У знищенні ворожих БпЛА було задіяно польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS і літаки дозаправлення в повітрі, що перебувають під управлінням НАТО.

        У першій офіційній реакції НАТО на вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі – також жодного слова про атаку.  

        “Численні безпілотники вночі увійшли до польського повітряного простору та були зустрінуті польськими та натівськими засобами протиповітряної оборони. Генеральний секретар НАТО підтримує зв’язок з польським керівництвом”, — йдеться в повідомленні.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини