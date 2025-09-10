НАТО активувала четверту статтю через атаку російських дронів на Польщу

Польща офіційно активувала статтю 4 Північноатлантичного договору після інциденту з російськими дронами, які порушили її повітряний простір.

Про це повідомляє Euronews.

Реклама

Реклама

Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що держави-члени проводять спільні консультації, коли, на їхню думку, існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів.

“Збиття дронів, що загрожують нашій безпеці, є успіхом для польських та натівських сил, що одночасно змінює політичну ситуацію”, – заявив прем’єр-міністр Дональд Туск.

Він додав, що через порушення повітряного простору консультації союзників набули форми офіційного запиту на активацію статті 4 Північноатлантичного договору. Його рішення ухвалили після консультацій з президентом Каролем Навроцьким.

У ніч на 10 вересня російські дрони перетнули кордон Польщі. Це стало першим випадком, коли Польща знищила цілі РФ на своїй території.

Водночас у Міноборони Росії заявили, що “об’єкти для ураження на території Польщі” під час атаки нібито не планувалися.