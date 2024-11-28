National Geographic обрав найкращі фото 2024 року

Американський журнал National Geographic підбив підсумки року, обравши найкращі світлини серед 2,3 мільйона робіт з усього світу.

Серед обраних кадрів виділяються унікальні моменти дикої природи.

Пінгвін-парашутист: фото, зроблене за допомогою дрона, зафіксувало пташеня імператорського пінгвіна, яке стрибає зі скелі з 15-метрової висоти. Це перший випадок, коли така поведінка була задокументована.

Кажани Техасу: фотограф Бабак Тафреші зняв вражаючий зліт 10 мільйонів мексиканських вільнохвостих кажанів, які щовечора масово покидають свої укриття, створюючи гіпнотичні потоки в небі.

Рятівна надія для білого носорога: американська фотожурналістка Амі Вітале зафіксувала 70-денний плід північного білого носорога в руках вченого. Цей вид знаходиться на межі зникнення, а зародок був створений за допомогою штучного запліднення, що дає шанс на його збереження.

З усіма переможцями щорічною добірки фото можна ознайомитись на сайті National Geographic.