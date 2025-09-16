        Політика

        Наступного тижня Зеленський може зустрітися з Трампом, — Рубіо

        Федір Олексієв
        16 Вересня 2025 09:56
        читать на русском →
        Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський / Фото: REUTERS
        Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський / Фото: REUTERS

        Президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським наступного тижня під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

        Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає агентство AFP.

        Реклама
        Реклама

        “Президент Трамп провів кілька телефонних переговорів та зустрічей із Зеленським, у тому числі, ймовірно, знову (зустрінеться з ним) у Нью-Йорку наступного тижня”, – сказав Рубіо.

        Попередня зустріч Трампа і Зеленського відбулась 18 серпня. Тоді до Білого дому на перемовини з американським президентом разом із Зеленським прибули європейські лідери.

        За підсумками Трамп і Зеленський назвали двосторонню зустріч “дуже хорошою”. Після неї президент США провів телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним та заявив, що розпочав підготовку до зустрічі очільника кремля та українського президента.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини