Наступного тижня Зеленський може зустрітися з Трампом, — Рубіо

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським наступного тижня під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає агентство AFP.

“Президент Трамп провів кілька телефонних переговорів та зустрічей із Зеленським, у тому числі, ймовірно, знову (зустрінеться з ним) у Нью-Йорку наступного тижня”, – сказав Рубіо.

Попередня зустріч Трампа і Зеленського відбулась 18 серпня. Тоді до Білого дому на перемовини з американським президентом разом із Зеленським прибули європейські лідери.

За підсумками Трамп і Зеленський назвали двосторонню зустріч “дуже хорошою”. Після неї президент США провів телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним та заявив, що розпочав підготовку до зустрічі очільника кремля та українського президента.