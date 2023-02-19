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Наступного тижня Україна отримає від Франції перші легкі танки

19 Лютого 2023 16:43
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франція, танки

Перші легкі колісні танки AMX-10 RC будуть доправлені в Україну наприкінці наступного тижня. Українські військові вже завершують навчання на французьких танках.

Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню. Він прогнозує, що перші колісні танки AMX-10 RC опиняться в Україні наприкінці наступного тижня, повідомляє Le Parisien.

“Навчання українців на AMX-10 RC наближається до завершення, і танки будуть доставлені наприкінці наступного тижня”, – сказав французький міністр.

Себастьєн Лекорню не повідомив, про яку кількість техніки йдеться, “щоб не давати стратегічну інформацію Росії”. Він відзначив швидкі темпи навчання українських військових.

“Загалом, темпи підготовки прискорюються, як на нашій території – зі спеціалізованою підготовкою на техніці, яку ми постачаємо, так і в Польщі – з більш загальною підготовкою цілих батальйонів зі швидкістю 600 солдатів на місяць, починаючи з березня”, – заявив Лекорню.

Себастьєн Лекорню також прокоментував можливість надання України основних бойових танків Leclerc. Очільник Міноборони Франції вказав на недоліки, пов’язані з обмеженим успіхом цієї техніки в експорті.

“Тому її передача Україні не створить ефекту важеля впливу для масових поставок; тоді як коаліція країн, що передають танки Leopard, вже створена”, – пояснив він.


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