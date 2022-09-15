Наслідки підриву дамби у Кривому Розі сьогодня будуть ліквідовані – Вілкул

У Кривому Розі підтоплено 112 приватних житлових будинків і дачних ділянок, триває ремонт пошкодженого водогону в районах Військового Городка та Макулана, повідомив голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул.

“Ситуація на нашому напрямку фронту контрольована. У Кривому Розі та Криворізькому районі вночі обстрілів не було. Були обстріли на нашому напрямку в Марганецькій та Нікопольській громадах. 5 обстрілів. Є руйнування, але найголовніше – без втрат”, – повідомив він у ранковому відеозверненні на телеграм-каналі у четвер.

Вілкул зазначив, що всю ніч тривала ліквідація наслідків російського обстрілу міста ракетами “Кінжал” та “Іскандер”.

З його слів, уночі проводився великий перелік необхідних заходів.

Зокрема, двічі було здійснено підрив дамби поблизу Чорногорки для збільшення пропускної спроможності.

“Наразі ще триває ліквідація аварії. Але потік води значно зменшився і рівень, там, де є підтоплення, почав спадати. Загалом підтоплено 112 житлових приватних будинків і дачних ділянок. Це Гданцівка та Мотронівка в Інгулецькому районі. Ми проводили також вночі евакуацію людей. Думаю, що сьогодні закінчимо повністю ліквідацію”, – заявив Вілкул.

“По воді. Скрізь вода є окрім Військового Містечка та Макулана, бо знайдено ще одне місце влучення крилатої ракети. Там водогін 600 мм. Серйозна аварія, але всю ніч працювали аварійні бригади. Вже йде ліквідація… після обіду вода там буде теж. Зараз дав команду і відправлені у Військове Містечко та на Макулан водовози, які забезпечуватимуть привізною водою. За сьогодні намагатимемося повністю питання закрити”, – наголосив він.

“Ніч складна. Ніч не проста. Але ми впораємося”, – резюмував Вілкул.

Як повідомлялося, у середу, 14 вересня, російські окупанти завдали 8 ракетних ударів по гідротехнічних спорудах у Кривому Рогу, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець та загрожувало підтопленням низки населених пунктів у Дніпропетровській та Херсонській областях.