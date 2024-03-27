Кримінал

Наслідки обстрілу Харкова (Фото)

27 Березня 2024 18:19
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27 березня приблизно о 15:50 збройні сили РФ обстріляли житлові квартали у Шевченківському районі Харкова. 

Станом на зараз відомо про одного загиблого чоловіка. 18 осіб поранено, серед яких четверо дітей від трьох місяців до тринадцяти років, повідомляє обласна прокуратура.

Пошкоджено низку багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.

Наслідки російського удару по Харкову / Фото: Прокуратура

За попередніми даними, ворог вдарив двома УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

“Це перший випадок, коли збройні сили РФ вдарили таким видом боєприпасу по місту. Боєприпаси випустили з літака”, – зазначили в прокуратурі.


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