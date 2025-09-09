Наслідки негоди на Київщині: без світла залишаються близько 11 тисяч осель

У Київській області через негоду без електропостачання залишаються близько 11 тисяч абонентів. Роботу кількох ліній вже відновили, світло повернули до 48 тисяч осель.

Про це повідомив глави Київської ОВА Микола Калашник.

Енергетики ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють над ліквідацією аварій на мережах, що спричинила стихія. Вдалося відновити роботу 39 ліній 6-10 кВ, повернути світло в 48 тисяч осель в області.

“Наразі в роботі сім ліній 10 кВ. Без електропостачання залишається близько 11 тисяч абонентів. Найбільше аварійних відключень у Бориспільському районі. Крім того, енергетики усувають локальні пошкодження на мережах, що живлять оселі”, – написав Калашник.