Суспільство

Наслідки негоди ліквідують понад 1000 рятувальників – Шмигаль

27 Листопада 2023 14:30
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дснс, негода

Понад тисяча рятувальників та більш ніж 300 одиниць техніки залучені до ліквідації наслідків негоди, яка накрила Україну.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі.

«Загалом до ліквідації наслідків негоди залучено понад тисяча рятувальників та більш ніж 300 одиниць техніки. Робота ведеться цілодобово. Надано допомогу для понад 2,1 тис. людей та відбуксировано близько 900 транспортних засобів. Продовжуються заходи з відновлення електропостачання до понад 1,8 тис. населених пунктів», – зазначив Шмигаль.

За його словами, через ускладнення погодних умов на виконання рішення Державної ТЕБ та НС відучора в Україні цілодобово працюють штаби з ліквідації наслідків негоди. Організовано роботу штабу при Держагентстві відновлення, а також у Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях та місті Києві.

«Дякую всім, хто зараз бореться з наслідками негоди», – додав глава уряду.


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