Суспільство

“Наша мрія – отримати гарантії та цього року закінчити війну”: Зеленський про мир в Україні
10 Січня 2025 20:31
Володимир Зеленський в інтервʼю італійському телеканалу RaiNews24 / Скриншот із відео
Володимир Зеленський в інтервʼю італійському телеканалу RaiNews24 / Скриншот із відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни потрібні “серйозні гарантії безпеки” – як для української держави, так і для всієї Європи.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю італійському телеканалу RaiNews24.

За словами Зеленського, Україна більше за інших прагне миру, адже втрачає багато людей. Але для завершення війні мають бути відповідні умови.

“Але перед тим, як про щось домовлятися, дуже важливо, щоб це були серйозні гарантії безпеки для України й для всієї Європи. Це захист України та гарантії безпеки – що Росія не повернеться знову з агресією, як це було після окупації Криму у 2014-му, а потім у 2015 році”, – сказав президент.

Зеленський зауважив, що російський диктатор Володимир Путін завжди хотів знищити Україну повністю і це є його мрією.

“Це факт. Це його мрія. І не треба вірити в інші казки. Тому Україні треба дати такі гарантії безпеки, які не дадуть можливості йому знову прийти з війною. Це наша мрія – цього року отримати гарантії та цього року закінчити війну. Ми будемо робити для цього все”, – підкреслив президент.


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