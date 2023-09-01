Наш дім горить. На основі унікальних відео маріупольця створили документальний фільм

Журналіст і блогер Денис Казанський опублікував документальний фільм Наш дім горить. Він створений з уривків відео, які знімав на телефон мешканець Маріуполя під час захоплення росіянами міста у лютому-березні 2022 року.

Фільм Наш дім горить, який опублікував Денис Казанський, зняв мешканець Маріуполя Микола Лазарєв. Разом із багатодітною родиною він залишався в місті під час блокади і руйнування Маріуполя росіянами.

«Десять років тому мешканець Маріуполя Микола Лазарєв став зіркою ТБ. Він змінив ім’я в паспорті на Коля Око та запатентував проєкт літаючої тарілки. За його словами, технологію йому відкрили прибульці із космосу, з якими він контактував раніше. Своїх дітей Коля також назвав «космічними» іменами — Оріон, Вогос, Антарес, Фелікс, Аура, Ера та О.

Навесні 2022 року родина Колі залишилася в блокадному Маріуполі, який був з усіх боків оточений російською армією і зазнавав жорстоких обстрілів. Весь цей час Коля Око фіксував життя своєї сім’ї та те, що відбувається навколо на відео. На знятих ним кадрах люди ховають у дворі вбитих сусідів, їдять голубів та відкопують з-під руїн будинків загиблих родичів. Цей унікальний відеоматеріал, який переконливо передає жах трагедії Маріуполя, ми змонтували в один документальний фільм”, — написав Денис Казанський в описі до фільму.

Винахідливість родини, героїв фільму, надихає. Вони разом із сусідами встановили сонячну панель, від якої вони заряджали телефони, облаштували на балконі плиту на дровах і «курник із голубами», щоб мати свіже м’ясо.

У коментарях під фільмом його автор Микола Лазарєв повідомив, як далі склалася доля його родини і що вони подали позов на Росію до Міжнародного суду:

«Всім привіт. Я автор цих відео. Подяка Денису Казанському, що він виклав цей фільм. Від себе я хочу додати, що вже подав Позов до міжнародного Суду від імені своєї багатодітної сім’ї про злочини РФ. Ще хочу додати, що я з сім’єю 26 квітня 2022 року на своїх машинах виїхали спочатку до Запоріжжя, а потім до Європи і зараз я та моя сім’я у безпеці. Я не зміг залишити в Маріуполі Колю Рослова, який від вибуху російської авіабомби втратив маму, тата та двох сестер. Нині він живе з нами. Маріуполь чекає на повернення в Україну», — написав він.