Населення України у 2033 може становити від 26 до 35 млн осіб – директор Інституту демографії

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.Птухи Елла Лібанова прогнозує, що чисельність населення України у 2033 році буде в межах від 26 до 35 млн людей.

“Буде погано. Значно гірше, ніж хтось може собі уявити. Варіація прогнозу на 2033 рік, на 10 років ми робили, – від 26 до 35 млн у кордонах 1991 року”, – сказала Лібанова в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання про демографічну ситуацію в Україні в майбутньому.

Директор Інституту демографії наголосила, що про повернення до показника 45 млн людей не йдеться.

“Це довга розмова про потенціал демографічного зростання, про старе населення, про втрати через низьку народжуваність, про втрати через зависоку дочасну смертність, особливо чоловіків, до цього додалася міграція, яка на сьогодні перетворилася на головний драйвер демографічної динаміки – все погано, дуже погано”, – додала вона.

Як повідомлялося, раніше Лібанова заявила, що, на її думку, Україні не вдасться повернути більше, ніж половину військових мігрантів.

Водночас вона вважає, що держава не повинна надавати мігрантам, які залиши Україну через війну, преференції для повернення з-за кордону.