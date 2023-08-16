Суспільство

Населення двох міст Японії евакуюють через потужний тайфун

16 Серпня 2023 09:23
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евакуація, японія, повінь

У префектурі Сідзуока в Японії, що на сході головного острова Хонсю, місцева влада видала розпорядження про евакуацію понад 380 тисяч осіб у двох містах, де внаслідок принесених тайфуном “Лан” сильних злив критично зріс ризик зсувів.

Про це повідомляє NHK.  

Західні регіони Японії також потерпають від рясних дощів і сильного вітру. Так, у місті Тотторі, адміністративному центрі однойменної західної префектури, від понеділка до середи зафіксувало понад 500 міліметрів опадів, що втричі перевищує звичайну кількість опадів у цьому регіоні за весь серпень.

Японське метеорологічне агентство повідомляє, що тайфун “Лан” рухається з півночі на північний схід над Японським морем зі швидкістю 20 кілометрів на годину. Людей  закликають бути уважними щодо можливих небезпечних повеней, зсувів і сильних вітрів.


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