Населення двох міст Японії евакуюють через потужний тайфун

У префектурі Сідзуока в Японії, що на сході головного острова Хонсю, місцева влада видала розпорядження про евакуацію понад 380 тисяч осіб у двох містах, де внаслідок принесених тайфуном “Лан” сильних злив критично зріс ризик зсувів.

Про це повідомляє NHK.

Західні регіони Японії також потерпають від рясних дощів і сильного вітру. Так, у місті Тотторі, адміністративному центрі однойменної західної префектури, від понеділка до середи зафіксувало понад 500 міліметрів опадів, що втричі перевищує звичайну кількість опадів у цьому регіоні за весь серпень.

Японське метеорологічне агентство повідомляє, що тайфун “Лан” рухається з півночі на північний схід над Японським морем зі швидкістю 20 кілометрів на годину. Людей закликають бути уважними щодо можливих небезпечних повеней, зсувів і сильних вітрів.