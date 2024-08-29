Кримінал

Народного депутата Дмитрука оголосили в розшук
29 Серпня 2024 12:15
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генпрокурор, дбр
Артем Дмитрук / Facebook

Народного депутата України Артема Дмитрука,підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця оголосили у розшук.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, Державне бюро розслідувань

“Прокурорами Офісу генпрокурора ініційовано оголошення у розшук народного депутата України, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця”.

Згідно з обставин справи, йдеться про Дмитрука, який нещодавно незаконно перетнув кордонт і залишив межі України.

Також зазначається, що прокурори внесли до Печерського районного суду Києва клопотання, підписане генпрокурором Андрієм Костіним, щодо обрання підозрюваному запобіжного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


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