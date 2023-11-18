Нардепи зареєстрували законопроект про єдину роумінгову зону з ЄС

У Верховній раді зареєстрували законопроєкт №10265 про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом, який передбачає унормування цієї процедури, що діє на тимчасовій основі після повномасштабного вторгнення в Україну.

Документ пропонує внести зміни до закону “Про електронні комунікації”, доповнивши його визначенням спільної роумінгової зони України та ЄС та іншими пов’язаними поняттями, пише Європейська правда.

Він також передбачає розширення повноважень національного регулятора електронних комунікацій (НКЕК) у плані звернень до постачальників електронних послуг і наглядом за їхньою діяльністю.

Серед іншого, НКЕК зможе встановлювати єдині граничні ставки на голосовий трафік у мережі зв’язку, що надходить із номерів ЄС або номерів України, які перебуватимуть в єдиній зоні роумінгу, відповідно до ставок, що діють в Євросоюзі.

“Це створить спільну роумінгову зону України та ЄС, що сприятиме вільному руху громадян України та ЄС на території спільної роумінгової зони та дасть змогу користуватися перевагами RLAH без необхідності вносити додаткову плату”, – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Нині мільйони українців у ЄС спілкуються з рідними в Україні без переплат завдяки домовленості операторів у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії і виїздом значної кількості українців до країн Європи. Ця домовленість у липні 2023 року була продовжена ще на рік.