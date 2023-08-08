Нардепа від “Слуги Народу” затримали на хабарі у розмірі 85 тисяч доларів

Чинного народного депутата України та двох його спільників затримали на одержанні неправомірної вигоди розміром 85 тис. доларів. Джерела Суспільного в правоохоронних органах повідомляють, що йдеться про депутата від “Слуги народу” Анатолія Гунька.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

Попередньо встановлено, що народний депутат зі спільниками отримали першу частину грошей, а саме — 85 тисяч доларів — від приватного підприємця за нібито передачу в оренду державних земель.

Операцію проводили НАБУ і САП за сприяння Служби безпеки України. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Деталі пообіцяли оприлюднити згодом.