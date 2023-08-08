Суспільство

Нардепа від “Слуги Народу” затримали на хабарі у розмірі 85 тисяч доларів

8 Серпня 2023 16:29
читать на русском →
сбу, сап, набу, слуга народа, гроші

Чинного народного депутата України та двох його спільників затримали на одержанні неправомірної вигоди розміром 85 тис. доларів. Джерела Суспільного в правоохоронних органах повідомляють, що йдеться про депутата від “Слуги народу” Анатолія Гунька.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

Попередньо встановлено, що народний депутат зі спільниками отримали першу частину грошей, а саме — 85 тисяч доларів — від приватного підприємця за нібито передачу в оренду державних земель.

Операцію проводили НАБУ і САП за сприяння Служби безпеки України. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Деталі пообіцяли оприлюднити згодом.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Серпня 2023 16:29

Нардепа від “Слуги Народу” затримали на хабарі у розмірі 85 тисяч доларів
8 Серпня 2023 15:53

Росія збрехала про удар по “пункту управління” в Покровську. У ЗСУ відповіли
8 Серпня 2023 12:18

На Донеччині викрили жіночу агентурну мережу
8 Серпня 2023 11:26

Кількість поранених через обстріл Покровська знову зросла
8 Серпня 2023 10:48

ДБР вже розслідує понад 110 кримінальних проваджень щодо зловживань воєнкомів
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык
Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації
Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?
усі думки