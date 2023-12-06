Політика

Нардеп Куницький їздив у 5-денне відрядження в Ізраїль, але повернувся за три тижні зі США — Схеми

6 Грудня 2023 18:45
читать на русском →
слуга народу

Народний депутат від Слуги народу Олександр Куницький влітку 2023 року поїхав у п’ятиденне відрядження в Ізраїль і повернувся майже за три тижні, побувавши у Флориді, — про це йдеться в розслідуванні проєкту Схеми.

В апараті Верховної Ради повідомили журналістам, що Куницькому погодили відрядження в Ізраїль з 3 до 7 липня «у межах діяльності депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем», де нардеп є співголовою.

За інформацією Схем, Куницький повернувся в Україну 22 липня, а 15 липня його бачили в аеропорту штату Флорида. На той час чиновникам вже було заборонено залишати країну під час воєнного стану без підстав.

У звіті нардепа сказано, що він їздив в Ізраїль «розвивати і зміцнювати дружні відносини» між країнами. Куницький згадав зустрічі з депутатами Кнесету, представниками єврейської громади, релігійних громад та українцями, які «тимчасово перебувають в Ізраїлі», не назвавши прізвищ.

Журналісти повідомили, що у США живе сім’я Куницького, у Флориді мешкає його офіційний помічник і власник харківського холдингу, що виробляє зарядні станції Autoenterprise, Дмитро Ніконов. Нардеп не відповів на прохання журналістів про коментар.

Як пишуть Схеми, Куницький пропустив два засідання Верховної Ради 13 і 14 липня. Загалом за перші сім місяців 2023 року він пробув за кордоном 54 дні, у 2022 році — 132 дні, ідеться в розслідуванні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Грудня 2023 20:20

США оголосили про новий пакет військової допомоги
6 Грудня 2023 20:02

Країни ЄС поставили Україні менше половини з обіцяного 1 млн снарядів
6 Грудня 2023 19:12

США висунули обвинувачення чотирьом російським окупантам за тортури над американцем
6 Грудня 2023 17:19

Киву ліквідувала СБУ – ЗМІ
6 Грудня 2023 16:12

Блокада кордону польськими перевізниками затримує військову допомогу ЗСУ, – Reuters
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки