Нардеп Куницький їздив у 5-денне відрядження в Ізраїль, але повернувся за три тижні зі США — Схеми

Народний депутат від Слуги народу Олександр Куницький влітку 2023 року поїхав у п’ятиденне відрядження в Ізраїль і повернувся майже за три тижні, побувавши у Флориді, — про це йдеться в розслідуванні проєкту Схеми.

В апараті Верховної Ради повідомили журналістам, що Куницькому погодили відрядження в Ізраїль з 3 до 7 липня «у межах діяльності депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем», де нардеп є співголовою.

За інформацією Схем, Куницький повернувся в Україну 22 липня, а 15 липня його бачили в аеропорту штату Флорида. На той час чиновникам вже було заборонено залишати країну під час воєнного стану без підстав.

У звіті нардепа сказано, що він їздив в Ізраїль «розвивати і зміцнювати дружні відносини» між країнами. Куницький згадав зустрічі з депутатами Кнесету, представниками єврейської громади, релігійних громад та українцями, які «тимчасово перебувають в Ізраїлі», не назвавши прізвищ.

Журналісти повідомили, що у США живе сім’я Куницького, у Флориді мешкає його офіційний помічник і власник харківського холдингу, що виробляє зарядні станції Autoenterprise, Дмитро Ніконов. Нардеп не відповів на прохання журналістів про коментар.

Як пишуть Схеми, Куницький пропустив два засідання Верховної Ради 13 і 14 липня. Загалом за перші сім місяців 2023 року він пробув за кордоном 54 дні, у 2022 році — 132 дні, ідеться в розслідуванні.