Нардеп Дмитрук втік з України

Прихильник УПЦ МП нардеп Артем Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. За даними УП, востаннє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року не виїжджав.

Торік 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП “Маяки-Удобне” автомобілем Toyota з державним номерним знаком і до неділі 25 серпня за кордон не виїжджав.

Одіозного депутата помітили 24 серпня у поліції міста Штефан-Воде (Молдова).

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону.

Напередодні Дмитрук у своєму телеграм-каналі стверджував, буцімто йому в Україні готують підозру, за нього “взялися спецслужби”. Депутат назвав це “спробою позбавити його вести політичну діяльність”.