Нардеп Дмитрук перетнув кордон як звичайний біженець, – МВС Молдови

Депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою – там його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.

Про це в коментарі молдовській службі Радіо Свобода повідомив міністр внутрішніх справ країни Адріан Ефрос.

Глава молдовського МВС каже, що країна була змушена пропустити Дмитрука, відповідно до Женевської конвенції. Документ зобов’язує надати людям, що приїжджають із зони конфлікту, безпечне місце.

На думку Ефроса, Молдова виконала свої зобов’язання, задокументувавши в’їзд українського депутата. Після цього той вилетів із країни через міжнародний аеропорт Кишинева.

25 серпня народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав з України. Вже після повідомлення про виїзд Дмитрука йому повідомили про підозру за побиття військового у 2023 році та викликали до ДБР для проведення слідчих дій 29 та 30 серпня.

Через виїзд депутата Дмитрука правоохоронці розпочали кримінальне провадження та провели обшуки у прикордонників. А президент Володимир Зеленський зібрав нараду за участю керівників правоохоронних органів, щоб ті дали “чіткі відповіді” щодо “зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її та які втекли з України”.