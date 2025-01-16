Нардеп Бакумов назвав мобілізацію в Харкові “фільтрацією населення”

Народний депутат Олександр Бакумов заявив про серйозні порушення прав громадян під час мобілізаційних заходів у Харкові. Виступаючи у Верховній Раді 15 січня, він наголосив на неприйнятних діях працівників ТЦК та СП.

За словами Бакумова, у місті масово блокуються вулиці, працівники ТЦК не ідентифікують себе, а часто діють у балаклавах. Він назвав це “фільтрацією населення”, відзначивши, що така ситуація характерна саме для Харкова.

Депутат також вказав на негативний вплив мобілізаційної політики на малий і середній бізнес. Через відсутність системи бронювання працівників не виходять на роботу, що призводить до зупинки роботи майстерень, автосервісів та інших підприємств.

Особливу увагу Бакумов звернув на недавній конфлікт між працівниками ТЦК та адвокаткою.

Нардеп звернувся до народних депутатів з проханням дати доручення комітету з національної безпеки, правоохоронному комітету провести спільне засідання, на якому розглянути питання щодо забезпечення прав та свобод громадян під час мобілізації. Цю пропозицію підтримали 293 народних депутати.