Економіка

Напередодні зустрічі з радою директорів МВФ директор-розпорядник Фонду зустрілася з Зеленським

20 Лютого 2023 19:50
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мвф

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, яка перебуває в нашій країні з візитом.

Глава держави подякував очільниці МВФ та її команді за візит і підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Крісталіна Георгієва зі свого боку зазначила, що доволі пильно стежить за подіями в Україні. Вона високо оцінила діяльність Української держави та всіх інституцій, які продовжують роботу попри повномасштабне російське вторгнення.

«Мене надзвичайно вразив той факт, що країна та уряд дуже добре функціонують у цих надзвичайних умовах вторгнення. Я хотіла побачити це. Коли завтра говоритиму з радою директорів МВФ, я скажу, що це справді країна, яка надзвичайно добре й ефективно діє попри жахливий напад на її народ, на її територію», – повідомила директор-розпорядник МВФ.

Вона розповіла, що сьогодні вранці відвідала Ірпінь, який хотіла побачити на власні очі. Очільниця МВФ була вражена тим, що за короткий проміжок часу соціальна інфраструктура та мережі міста були відновлені та знову функціонують.

Крісталіна Георгієва також позитивно оцінила роботу місцевої влади, яка, окрім прямої підтримки від уряду, активно залучає зовнішнє фінансування.


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