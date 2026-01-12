Напад на вчительку та школяра у Києві: поліція перевіряє зв’язок затриманого зі спецслужбами РФ

12 січня в у Києві затримали неповнолітнього, який, вдягнувши маску та шолом, напав на вчительку та однокласника. Правоохоронці розслідують замах на вбивство двох людей та перевіряють зв’язок затриманого із російськими спецслужбами.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Напад стався в одній зі шкіл Оболонського району сьогодні вранці. Під час уроку учень 9 класу ножем поранив учительку та однокласника. Постраждалих госппіталізували.

“Після скоєного неповнолітній намагався сховатися у приміщенні школи та завдав собі порізів рук. Його затримали правоохоронці на виході із закладу та доставили до лікарні “Охматдит”, де він перебуває під медичним наглядом. Після надання допомоги буде вирішено питання про затримання в порядку ст. 208 КПК України”, – розповіли в прокуратурі.

Під час огляду телефону затриманого правоохоронці виявили листування з, ймовірно, представниками спецслужб Росії.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України – замах на умисне вбивство двох або більше осіб.

Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються мотиви та всі обставини події.