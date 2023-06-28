Політика

Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу. Залужний про ситуацію на фронті

28 Червня 2023 20:51
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Залужний, контрнаступ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

“Обговорили ситуацію на фронті. Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування. Противник чинить потужний спротив, у той же час зазнає великих втрат. Намагається втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості”, – повідомив Залужний в Telegram.

Він також розповів генералу Міллі про актуальні потреби нашого війська в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування і подякував за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні.

“Домовилися і надалі залишатися на звʼязку та координувати дії задля деокупації української території”, – написав Залужний.


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