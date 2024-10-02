Найвища гора Еверест продовжує рости

Найвища гора світу Еверест продовжує рости, за останні 89 тисяч років Еверест “виріс” на 15-50 метрів.

Про це повідомляється в досліджені опублікованому в науковому журналі Nature Geoscience.

Результати дослідження показали, що своєю висотою 8849 метрів над рівнем моря гора Еверест може частково завдячувати річці Арун.

Арун бере початок на північ від Гімалаїв і спрямовує свою течію на південь, з’єднуючись із річкою Косі. Існує версія, що річка Арун існувала ще до формування Гімалаїв, однак багато геологів вважають, що Гімалаї з’явилися першими, а річка поступово змінила свою течію, розмиваючи свій шлях через гори. Злиття з іншою річкою, ймовірно, сталося близько 89 тисяч років тому.

Дослідники припускають, що після цього злиття Арун почала активно розмивати осадові породи, що прискорило ерозію. Це, в свою чергу, сприяло підйому земної кори, що могло додати від 15 до 50 метрів до висоти Евересту.

Зростання висоти Евересту також може збільшувати кількість льоду на високих вершинах. Вчені зазначають, що гора зростає на 1 міліметр на рік, але останні дані GPS показують, що цей темп зріс до 2 міліметрів на рік.

Попри ці висновки, деякі експерти залишаються скептичними. Наприклад, геолог Оксфордського університету Майк Серл стверджує, що такі моделювання базуються на припущеннях, а не на прямих спостереженнях. За його словами, подібні злиття річок є звичним явищем для активних гірських хребтів і не обов’язково пов’язані з підняттям гір.