Політика

Боррель підтвердив, що США дозволили Україні завдавати ударів по РФ ракетами дальністю до 300 кілометрів
18 Листопада 2024 21:22
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єс, війна, сша
Реактивна установка М142 HIMARS запускає ракету ATACMS / Кадр з відео Генштабу ЗСУ

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що дозвіл США на удари ракетами дальністю до 300 кілометрів по цілях у Росії обговорювали на зустрічі глав МЗС країн ЄС.

На пресконференції Боррелю поставили запитання, як він пояснює, що президент США Джо Байден ухвалив рішення дозволити Україні удари далекобійними ракетами по цілях у Росії зараз, після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Боррель відповів, що адміністрація Байдена дозволила Україні застосовувати ракети на відстані до 300 кілометрів углиб російської території. “Це не дуже багато, але це рішення адміністрації Байдена”, – додав глава європейської дипломатії. 

Водночас загального рішення про скасування обмежень на удари по цілях у Росії, за словами Борреля, на зустрічі глав МЗС ухвалено не було. Це питання кожна країна вирішуватиме самостійно.


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