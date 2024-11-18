Українцям завтра також вимикатимуть світло

Завтра, 19 листопада, по всій території України знову будуть застосовані графіки відключення електроенергії.
Про це повідомляє “Укренерго”.
За даними компанії, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 6:00 – 7:00 – одна черга відключень
- 7:00 – 9:00 – дві черги відключень
- 9:00 – 14:00 – одна черга відключень
- 14:00 – 18:00 – дві черги відключень
- 18:00 – 23:00 – одна черга відключень
“Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої ракетно-дронової атаки. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, – пояснили в “Укренерго”.
Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.