Українцям завтра також вимикатимуть світло

Завтра, 19 листопада, по всій території України знову будуть застосовані графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє “Укренерго”.

За даними компанії, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

6:00 – 7:00 – одна черга відключень

7:00 – 9:00 – дві черги відключень

9:00 – 14:00 – одна черга відключень

14:00 – 18:00 – дві черги відключень

18:00 – 23:00 – одна черга відключень

“Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої ракетно-дронової атаки. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, – пояснили в “Укренерго”.

Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.