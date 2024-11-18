Економіка

Українцям завтра також вимикатимуть світло
18 Листопада 2024 19:30
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електроенергія
Генератор біля кіоску в Львові / Фото: Пресслужба Львівської міської ради

Завтра, 19 листопада, по всій території України знову будуть застосовані графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє “Укренерго”.

За даними компанії, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 6:00 – 7:00 – одна черга відключень
  • 7:00 – 9:00 – дві черги відключень
  • 9:00 – 14:00 – одна черга відключень
  • 14:00 – 18:00 – дві черги відключень
  • 18:00 – 23:00 – одна черга відключень

“Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої ракетно-дронової атаки. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, – пояснили в “Укренерго”.

Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.


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