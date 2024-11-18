ЄС і Велика Британія розширили санкції проти Ірану у зв’язку з постачанням Росії безпілотників і ракет

Рада Європи і Велика Британія розширили санкції щодо Ірану у зв’язку з тим, що республіка підтримує військову агресію Росії проти України, а також збройні угруповання на Близькому Сході.

Обмеження ЄС, як повідомляють у пресрелізі, націлені на судна і порти, які використовують для передання іранських безпілотників і ракет, а також технологій і компонентів. Суднам, зокрема, заборонено надавати будь-які послуги за винятком тих випадків, коли вони потребують допомоги.

Санкції введено щодо директора судноплавних ліній Ірану Islamic Republic of Iran Shipping Line Мохаммада Реза Хіабані, самих ліній і двох портів в Ірані. Також під обмеження потрапили три російські судноплавні компанії – “МГ-Флот”, “ВТС-Брокер” і “Арапакс”. Судна цих компаній, як йдеться у пресрелізі Ради ЄС, беруть участь у транспортуванні іранської зброї та боєприпасів через Каспійське море.

Під санкції Великої Британії потрапили національна авіакомпанія ісламської республіки Iran Air, судноплавні лінії Islamic Republic of Iran Shipping Line Group, а також російське вантажне судно “Порт Оля-3”, помічене в транспортуванні іранського озброєння.