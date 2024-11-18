В Одесі люди перекрили дорогу через відсутність світла

В Одесі мешканці одного з мікрорайонів перекрили дорогу, протестуючи проти відсутності електроенергії.

Як повідомляє “Суспільне“, учасники акції неодноразово зверталися до компанії ДТЕК та поліції.

“Ми живемо на Дальницькій. Світла немає вже дві доби. У сусідніх районах дали, а у нас ні. Їжу приготувати неможливо, нічого не працює. У ДТЕК кожен з нас дзвонив десятки разів, але безрезультатно. Поліція також не реагує. Тому ми вийшли на дорогу, бо це вже за межами терпіння”, — розповіла учасниця акції Ольга.

За даними ДТЕК, 18 листопада енергетикам вдалося відновити електропостачання для 163 тисяч родин на Одещині. Однак аварійні ремонтні роботи тривають, а в Одесі та області діють екстрені відключення.

17 листопада Україна перебувала під масованим російським обстрілом. Окупанти запускали ударні дрони, крилаті й аеробалістичні ракети. Під ударом була українська енергетика.