Зеленський підписав закон про реформу МСЕК

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 11225, який спрямований на удосконалення роботи медико-соціальної експертизи.

Основні положення закону:

можливість онлайн-участі в засіданнях МСЕК;

інвалідність встановлюватимуть не шляхом особистої присутності, а надаючи документи для експертизи;

інформацію про результати МСЕК внесуть в електронну систему охорони здоров’я для спрощення доступу лікарів і прозорості.

Також Кабмін визначатиме строки для ухвалення рішень комісіями, а також розробить перелік підстав для дистанційного, заочного або виїзного розгляду справ. Окремо уряд створить перелік грубих порушень, за які членів МСЕК тимчасово усуватимуть від роботи.