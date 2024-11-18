Суспільство

Зеленський підписав закон про реформу МСЕК
18 Листопада 2024 17:07
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закон, лікарня, реформа
Вхід до рівненської МСЕК / Фото: Суспільне

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 11225, який спрямований на удосконалення роботи медико-соціальної експертизи.

Основні положення закону:

  • можливість онлайн-участі в засіданнях МСЕК;
  • інвалідність встановлюватимуть не шляхом особистої присутності, а надаючи документи для експертизи;
  • інформацію про результати МСЕК внесуть в електронну систему охорони здоров’я для спрощення доступу лікарів і прозорості.

Також Кабмін визначатиме строки для ухвалення рішень комісіями, а також розробить перелік підстав для дистанційного, заочного або виїзного розгляду справ. Окремо уряд створить перелік грубих порушень, за які членів МСЕК тимчасово усуватимуть від роботи.


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