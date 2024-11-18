Спорт

Колишній футболіст збірної України Тимощук, що працює у РФ, виграв суд проти УАФ
18 Листопада 2024 19:52
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футбол
Анатолій Тимощук / Фото: Футбольный клуб "Зенит"

Спортивний арбітражний суд задовольнив апеляцію Анатолія Тимощука, колишнього футболіста збірної України та нинішнього тренера російського клубу “Зеніт”, скасувавши санкції, накладені Українською асоціацією футболу.  

Про це повідомляє видання Tribuna.

Раніше, у березні 2022 року, УАФ позбавила Тимощука всіх титулів, тренерської ліцензії та виключила його з офіційного реєстру збірних через продовження роботи в Росії після початку повномасштабного вторгнення. У 2023 році Тимощук подав апеляцію до CAS, а слухання відбулося у квітні 2024 року.  

CAS скасував рішення УАФ, аргументуючи це тим, що в період із початку вторгнення до 11 березня 2022 року Тимощук не здійснив дій, які б вимагали застосування дисциплінарних заходів.  

Українська асоціація футболу різко відреагувала на вердикт. У заяві зазначено: “На жаль, до цієї справи європейці підійшли формально, продемонструвавши часткове нерозуміння реалій, у яких ми живемо. Позиція української футбольної спільноти незмінна: таким, як Тимощук, не місце в українському футболі”. 


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