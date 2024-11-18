На Дніпропетровщині знешкодили банду рекетирів на чолі з депутатом

Правоохоронці викрили злочинну банду, яка тероризувала мешканців Дніпропетровської області. Лідером угруповання виявився депутат місцевої ради.

Як повідомляє СБУ, зловмисники вимагали гроші у підприємців, а в разі відмови — викрадали їх, катували та погрожували вбивством. Одним із потерпілих став військовий.

Інцидент стався, коли військовий прямував до місця базування свого підрозділу. Злочинці зупинили його автомобіль, викрали його прямо посеред дороги та вивезли в лісопосадку. Там протягом години його били та погрожували розправою, а пізніше утримували в підготовленому приміщенні, вимагали гроші та переоформлення бізнесу.

Лідера угруповання затримали співробітники СБУ під час чергових погроз. Під час обшуків у злочинців вилучили вогнепальну зброю та готівку, ймовірно отриману незаконним шляхом.

Лідеру банди вже повідомлено про підозру, йому та його спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.