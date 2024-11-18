Бойовики “Хезболли” завдала ракетного удару по Тель-Авіву

На околицях Тель-Авіва п’ятеро людей дістали поранення шрапнеллю під час ракетного удару “Хезболли”, повідомляє The Times of Israel.
Служба швидкої допомоги повідомила, що одна з постраждалих, 54-річна жінка, перебуває у важкому стані. Ще один поранений у стані середньої тяжкості і троє дістали легкі поранення.
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ракета, випущена з території Лівану, була перехоплена засобами ППО. Однак уламки впали на кордоні двох передмість Тель-Авіва – Рамат-Гана і Бней-Брака.
За даними ізраїльського телеканалу N12, у Рамат-Гані почалася пожежа після потрапляння осколка в лінію електропередач. Також було пошкоджено автобус, який перебував на вулиці без пасажирів.
מנכ"ל מד"א: דיווחים על נפילות בגבול בני ברק-רמת גן; דיווח ראשוני על פגיעה באוטובוס ריק מנוסעים@ndvori pic.twitter.com/8BmPn0EDSb— החדשות – N12 (@N12News) November 18, 2024