Бойовики “Хезболли” завдала ракетного удару по Тель-Авіву

На околицях Тель-Авіва п’ятеро людей дістали поранення шрапнеллю під час ракетного удару “Хезболли”, повідомляє The Times of Israel.

Служба швидкої допомоги повідомила, що одна з постраждалих, 54-річна жінка, перебуває у важкому стані. Ще один поранений у стані середньої тяжкості і троє дістали легкі поранення.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ракета, випущена з території Лівану, була перехоплена засобами ППО. Однак уламки впали на кордоні двох передмість Тель-Авіва – Рамат-Гана і Бней-Брака.

За даними ізраїльського телеканалу N12, у Рамат-Гані почалася пожежа після потрапляння осколка в лінію електропередач. Також було пошкоджено автобус, який перебував на вулиці без пасажирів.