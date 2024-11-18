Політика

Бойовики “Хезболли” завдала ракетного удару по Тель-Авіву
18 Листопада 2024 21:59
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ізраїль
Медики на місці падіння уламків ракети / Фото: The Times of Israel

На околицях Тель-Авіва п’ятеро людей дістали поранення шрапнеллю під час ракетного удару “Хезболли”, повідомляє The Times of Israel.

Служба швидкої допомоги повідомила, що одна з постраждалих, 54-річна жінка, перебуває у важкому стані. Ще один поранений у стані середньої тяжкості і троє дістали легкі поранення.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ракета, випущена з території Лівану, була перехоплена засобами ППО. Однак уламки впали на кордоні двох передмість Тель-Авіва – Рамат-Гана і Бней-Брака.

За даними ізраїльського телеканалу N12, у Рамат-Гані почалася пожежа після потрапляння осколка в лінію електропередач. Також було пошкоджено автобус, який перебував на вулиці без пасажирів.


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