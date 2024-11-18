Суспільство

Росія відмовилась обмінювати понад 270 засуджених в Україні колаборантів
18 Листопада 2024 21:44
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Російські військовополонені в українській колонії / Фото: “Медуза”

За три місяці роботи проєкту “Хочу к своим” 272 засуджених колаборантів і зрадників заявили про бажання виїхати до Росії в обмін на повернення українських полонених. 

Про це повідомляє пресслужба проєкту.

На платформі навіть створили спеціальні таймери, що показують час очікування кожного зрадника.

Найкоротший термін очікування має Костянтин Малахов, засуджений до 15 років за державну зраду. Його таймер відрахував лише 30 днів. Натомість рекордсмени, серед яких Гліб Манаков, Ярослав Ушкалов, Володимир Табурно, та інші, чекають обміну вже понад 7 місяців.

Росіяни отримали повідомлення про бажання зрадників потрапаити до РФ, однак відмовляються забирати своїх колишніх агентів.

“Для Москви ці люди тепер лише частина пропаганди, де їх називають звичайними громадянами, обмін яких чомусь “не просувається”, – зазначили у проєкті.


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