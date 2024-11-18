В Івано-Франківську викладач, який проводив заняття російською мовою, написав заяву на звільнення

Викладач Івано-Франківського національного медичного університету В’ячеслав Ботєв, який проводив заняття російською мовою, написав заяву на звільнення.

Про це “Суспільному” розповів проректор зі стратегічного розвитку та інновацій медуніверситету Олександр Бульбук.

Крім того, за результатами службової перевірки заклад оголосив догани завідувачці кафедри неврології та нейрохірургії Вікторії Гриб та проректору з науково-педагогічної роботи Сергію Геращенку.

“Комісія з’ясувала, що викладачем використовувалися російські слова при веденні навчальної дисципліни. Зауважень з боку студентів щодо використання російської мови при викладанні нейрохірургії ні до завідувача кафедри, ні до адміністрації університету не надходили. Окремі студенти відзначили високий професійний рівень викладача. Однак він написав заяву про звільнення за власним бажанням з 18 листопада. Письмових пояснень щодо ситуації, яка склалася, не надавав”, – сказав Бульбук.

15 листопада 2024 року студент п’ятого курсу Івано-Франківського національного медичного університету Денис Дудко поскаржився на викладача кафедри неврології та нейрохірургії В’ячеслава Ботєва, який проводив заняття російською мовою.

16 листопада на сторінці Франківського медуніверситету у Facebook повідомили, що ректор закладу Роман Яцишин підписав наказ про створення комісії, яка проведе службову перевірку цього інциденту.