У заступника начальника поліції Києва хочуть забрати 5 млн грн і два паркомісця

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи на суму майже 8,7 мільйона гривень, оформлені на родичку одного з високопосадовців столичного управління поліції.

Зокрема, йдеться про квартиру в Києві площею 220 квадратних метрів та два паркомісця, які були придбані тещою посадовця, а також доходи, отримані від продажу цієї нерухомості, повідомляє НАЗК.

Заступник начальника Головного управління Національної поліції Києва Тарас Полієнко, потрапив до уваги журналістів програми “Схеми: корупція в деталях”. Вони з’ясували, що Полієнко проживає в елітному житловому комплексі в апартаментах площею 220 квадратних метрів, які оформлені на його тещу. Остання, яка перебуває на пенсії з 1998 року і за цей час офіційно заробила лише 100 гривень, продала квартиру після публікації матеріалу.

Дослідження доходів та видатків самого посадовця та його родини показало, що вони не мали можливості придбати ці активи законним шляхом, додали у САП.

“Після придбання цих активів їх використовували посадовець і його сім’я, а не родичка, що разом з іншими даними вказує на те, що вона набула їх у власність саме за дорученням посадовця”, – зазначили у прокуратурі.