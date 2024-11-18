Політика

У Словаччині та Угорщині очікувано розкритикували дозвіл Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по РФ
18 Листопада 2024 20:34
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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і глава МЗС Угорщини Петер Сійярто розкритикували рішення адміністрації президента США Джо Байдена дозволити Україні удари по цілях у Росії далекобійними ракетами ATACMS.

Фіцо у своєму відеозверненні назвав дозвіл на удари по цілях у Росії “безпрецедентною ескалацією напруженості”. Він заявив, що Байден санкціонував використання ATACMS «з чіткою метою – повністю зірвати або затягнути мирні переговори».

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто також висловився у своєму фейсбуці. Він заявив, що “партія війни” у Вашингтоні та Брюсселі почала “останню, відчайдушну атаку проти нової реальності” і додав, що політики, які виступають за війну “не хочуть визнавати волю народу”.

Про дозвіл Білого дому використовувати ракети ATACMS для ударів по території Росії повідомили 17 листопада кілька американських ЗМІ. У самому Білому домі ці повідомлення не коментували. Заступник радника Байдена з національної безпеки Джонатан Файнер заявив, що не підтверджує жодних рішень, які “були або не були ухвалені щодо допомоги США, коли йдеться про такі оперативні питання”.


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