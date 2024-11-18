Політика

Президент Грузії подасть позов до Конституційного суду через порушення на парламентських виборах
18 Листопада 2024 20:42
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грузія
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі / Фото: Salome Zourabichvili/Facebook

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі подасть позов до Конституційного суду у зв’язку з масовим порушенням таємниці голосування на парламентських виборах 26 жовтня.

Про це вона сказала після зустрічі з лідерами опозиції, передає Newsgeorgia

Вона уточнила, що подасть позов до суду вранці 19 листопада. 

“Ми всі знаємо, що жоден інститут у країні більше не є незалежним. І ми отримували докази цього багато разів, але жоден юридичний спір у країні не повинен залишатися без розгляду. Мета мого позову – повністю перевірити совість тих суддів, які постануть перед вибором – яку країну я хочу, з ким я хочу цю країну і куди ця країна має йти. Їхня відповідь на це буде не менш важливою”, – наводить слова Зурабішвілі телеканал Mtavari.

Парламентські вибори в Грузії відбулися 26 жовтня. ЦВК Грузії затвердила їхні результати – керівна “Грузинська мрія” отримала 89 депутатських мандатів, чотири опозиційні партії сумарно – 61 мандат.

Опозиція назвала результати виборів сфальсифікованими і пообіцяла відмовитися від депутатських мандатів. Прихильники опозиції проводять у Тбілісі акції протесту.


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