Президент Грузії подасть позов до Конституційного суду через порушення на парламентських виборах

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі подасть позов до Конституційного суду у зв’язку з масовим порушенням таємниці голосування на парламентських виборах 26 жовтня.

Про це вона сказала після зустрічі з лідерами опозиції, передає Newsgeorgia.

Вона уточнила, що подасть позов до суду вранці 19 листопада.

“Ми всі знаємо, що жоден інститут у країні більше не є незалежним. І ми отримували докази цього багато разів, але жоден юридичний спір у країні не повинен залишатися без розгляду. Мета мого позову – повністю перевірити совість тих суддів, які постануть перед вибором – яку країну я хочу, з ким я хочу цю країну і куди ця країна має йти. Їхня відповідь на це буде не менш важливою”, – наводить слова Зурабішвілі телеканал Mtavari.

Парламентські вибори в Грузії відбулися 26 жовтня. ЦВК Грузії затвердила їхні результати – керівна “Грузинська мрія” отримала 89 депутатських мандатів, чотири опозиційні партії сумарно – 61 мандат.

Опозиція назвала результати виборів сфальсифікованими і пообіцяла відмовитися від депутатських мандатів. Прихильники опозиції проводять у Тбілісі акції протесту.